Прокурор встал на защиту незаконно уволенного водителя в Оренбуржье

Водителя уволили незаконно Фото: Татьяна Коркина

В Орске транспортная пассажирская компания уволила водителя городского автобуса в связи с изменениями в трудовом договоре. На защиту интересов незаконно уволенного мужчины встал прокурор города.

Как выяснилось, в апреле 2021 года водителю направили уведомление об изменениях условий труда. Помимо своих основных обязанностей, он должен был также исполнять должность кондуктора-контролера. За увеличение полномочий ему была назначена надбавка в размере 30% от тарифа за фактически отработанное время. Однако мужчина не захотел работать в новых условиях, поэтому в июне 2021 года он был уволен, сообщает 56orb.ru.

Прокурор заинтересовался данной ситуацией и провел проверку. Оказалось, работодатель незаконно изменил условия трудового договора. Прокурор направил исковое заявление в суд, где потребовал восстановить водителя в должности, взыскать с работодателя заработок за вынужденный прогул и компенсировать моральный вред.

Суд удовлетворил требования прокурора и мужчину восстановили в должности водителя. Однако представители транспортной компании подали апелляцию в Оренбургский областной суд, но решение оставили без изменений.