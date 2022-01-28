Песков не исключил, что Путин в разговоре с Макроном оценит ответ Запада на предложения РФ по гарантиям безопасности

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин во время переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном оценит ответ Запад на предложения РФ по гарантиям безопасности.

- Я не исключаю, что, конечно же, какие-то оценки будут даны, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Уточним, что переговоры глав государств пройдут в пятницу, 28 января, во второй половине дня.

В ноябре 2021 года Владимир Путин обсудил с французским президентом ситуацию на Украине и в Белоруссии. Главы государств признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет. Позже Макрон заявлял, что Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств.