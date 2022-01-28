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Политика28 января 2022 10:05

Песков не исключил, что Путин в разговоре с Макроном оценит ответ Запада на предложения РФ по гарантиям безопасности

Переговоры глав государств пройдут в пятницу, 28 января
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин во время переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном оценит ответ Запад на предложения РФ по гарантиям безопасности.

- Я не исключаю, что, конечно же, какие-то оценки будут даны, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Уточним, что переговоры глав государств пройдут в пятницу, 28 января, во второй половине дня.

В ноябре 2021 года Владимир Путин обсудил с французским президентом ситуацию на Украине и в Белоруссии. Главы государств признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет. Позже Макрон заявлял, что Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств.

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