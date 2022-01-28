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Здоровье28 января 2022 10:11

Песков заявил о высоком числе заражений коронавирусом в Кремле

Пресс-секретарь президента России связывает это с распространением штамма "омикрон"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В администрации Кремля в настоящее время фиксируют много случаев заражения коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля связывает это с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", который считается более заразным, чем его предшественники.

"Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию, - уточнил Песков. - В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность этого "омикрона" себя демонстрирует во весь рост".

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства после вакцинации от коронавируса. По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин чувствует себя хорошо.

Напомним, Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 98 040 случаев COVID-19. Это максимум за весь период пандемии.