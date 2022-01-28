Песков навал шуткой слова Нуланд о возможности прокачки водки по "Северному потоку - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о возможности поставок водки по трубопроводу «Северный поток - 2» являлись шуткой. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как писал сайт kp.ru, ранее Нуланд предложила прокачивать водку через «Северный поток-2». Таким образом она отреагировала на вопрос журналиста о том, что трубопровод готов к прокачке чего угодно, в том числе газа, оливкового масла и водки. Однако замгоссекретаря США не согласилась с мнением, что газопровод можно уже вводить в эксплуатацию.

«Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, скорее, к нашим большим критикам, но все-таки она такого заявления не делала. Она пошутила на реплику журналиста, и это не является заявлением», - заявил представитель Кремля.