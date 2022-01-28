В ДНР сообщили о разработке Украиной плана наступления в Донбассе

В ДНР сообщили о разработке Украиной и США плана наступления в Донбассе Фото: REUTERS

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о планах Украины осуществить переброску наиболее боеготовные механизированную, отдельную горно-штурмовую и десантно-штурмовую бригады в Донбасс.

«Командование ВСУ планирует в ближайшее время перебросить в зону конфликта на восток страны еще три бригады - 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую бригады», - заявил представитель ведомства, отметив, что на сегодняшний день эти бригады считаются наиболее боеготовыми в украинской армии, а также наиболее способными провести наступательные действия

По его словам, согласно данным, которые имеются в распоряжении Народной милиции ДНР, руководство «Украинской железной дороги» получило от Министерства обороны незалежной указание подать в период с 3 по 10 февраля текущего года на погрузочные станции Белая Церковь, Коломыя и Львов железнодорожные составы для перевозки вооружения, военной техники, а также личного состава данных бригад.

"Ранее эти бригады были доукомплектованы личным составом, вооружением, военной техникой и боеприпасами на 100% и завершили боевое слаживание", - сказал представитель Народной милиции.

Напомним, ранее народная милиция ДНР сообщила, что вооруженные силы Украины стягивают к Донбассу танки. Незадолго до этого в ЛНР говорили о подготовке украинскими силовиками боевых действий в регионе.