Лавров проведет переговоры с главой МИД Германии Бербок 28 января 2022 Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет телефонные переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок в пятницу, 28 января.

«Когда мы закончим наш разговор, у меня будет телефонный контакт с ней», – сообщил Лавров в ходе интервью четырем российским радиостанциям: «Комсомольская правда», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Глава российского МИД рассказал, что предупредил Бербок об ответных мерах Москвы против СМИ Германии в случае, если в отношении телеканала RT не будут сняты. Об этом он намерен напомнить ей в ходе сегодняшнего разговора, сказал Лавров.

Как писал сайт kp.ru, блокировка телеканала RT DE произошла 16 декабря - в день запуска канала, когда шла прямая трансляция эфира. Напомним, главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что канал должен был работать круглосуточно. Отмечалось, что новостные студии будут расположены в Москве и в Берлине, а смотреть можно будет новости, ток-шоу и документальные фильмы.