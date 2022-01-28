Мошенники начали вымогать деньги с помощью клонов пользователей в Telegram Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый вид мошенничества был замечен в чате одного из московских жилых комплексов. Злоумышленники начали клонировать внешний вид аккаунта в Telegram одного из активных участников группы и писать в личные сообщения потенциальным знакомым по дому с просьбой одолжить денег.

"Там не взламывают. Клон делают. У меня все чисто в аккаунтах. (...) Новый вид мошенничества. Если кто-то из чата жилого комплекса просит деньги, пожалуйста, проверьте, прежде чем что-то предпринимать", - рассказала одна из пострадавших женщин изданию Lenta.ru.

Отмечается, что похожий по механике способ мошенничества ранее использовался злоумышленниками в других соцсетях.

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