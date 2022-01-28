Песков заявил, что мировой опыт показал бессмысленность избыточных ограничений при «омикроне»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мировой опыт показал бессмысленность избыточных ограничений при распространении нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

- Мировой опыт показывает, что в плане «омикрона» какие-то ограничения избыточные, они не имеют смысла. И каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 98 040 случаев COVID-19. Это максимум за весь период пандемии. В общей сложности зафиксировано 11 502 657 заражений. По данным на 28 января 2022 года, лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 23 994 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 13 976 случаев. Тройку замыкает Московская область — 8611 случаев. Кроме того, за сутки медики госпитализировали 14 046 человек и зафиксировали 673 летальных исхода. Еще 29 506 человек получили свидетельства о выздоровлении.