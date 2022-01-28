Омбудсмен Волынец назвала размер материнского капитала в 2022 году

Омбудсмен Волынец сообщила, что маткапитал на первого ребенка в 2022 году составит 524 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец сообщила, что материнский капитал на первого ребенка в 2022 году составит 524,5 тысяч рублей, на второго - 693,1 тысяч рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тысяч рублей, если его оформляла.

"Средствами материнского капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье - не только того, после рождения которого было получено право на сертификат. Также можно оплачивать образование сразу нескольких детей. Можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня - от детского сада до вуза. Также можно покрыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Омбудсмен отметила, что размер капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля. В этом году индексация будет произведена на 8,4 %.

В России уже предлагали расширить использование маткапитала, разрешив тратить данные средства на лечение детей при серьезных заболеваниях, рассказывают "Известия"

Ранее стало известно, что правительство России может разрешить отцам получать маткапитал. Об этом сообщили в кабмине, передает ФАН.