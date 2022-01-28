Прокуроры потребовали суда над итальянским военным, подозреваемым в шпионаже в пользу России

Расследование по делу о шпионаже вели прокуратура Рима и военная прокуратура Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Рима и военная прокуратура потребовали открыть судебное преследование итальянского военнослужащего Вальтера Биота, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство ANSA.

Расследование дела против Биота вели сразу две структуры, на недопустимость чего указывала сторона защиты военнослужащего.

Расследование в отношении сотрудника Генштаба Минобороны Италии было завершено в конце декабря 2021 года. Его обвиняют в шпионаже, раскрытии государственной тайны и коррупции. Защита военного утверждает, что у него не было доступа к секретным данным.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце марта 2021 года итальянские карабинеры заявили о задержании в Риме капитана Военно-морских сил Италии. Они утверждают, что операция состоялась во время тайной встречи в целях передачи секретной документации в обмен на денежную сумму.

Расследование проводилось при участии итальянской спецслужбы - Агентства внутренней информации и безопасности (AISI), а также генерального штаба Министерства обороны Италии.

Сразу после этого два российских дипломата объявили в Италии персонами нон грата. Они покинули Рим.