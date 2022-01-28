Правительство направило более 300 миллионов рублей на исследования вакцины от коронавируса для детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство России направило научно-исследовательскому центру имени Гамалеи свыше 300 миллионов рублей на проведение исследований вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Как говорится в распоряжении на портале правовой информации, центр получит субсидии в размере 305 553,8 тысячи рублей. Исследование препарата «Спутник М» будет проводиться при участии 1 100 добровольцев.

Выделяемые кабинетом министров средства будут направлены на первую, вторую и начало третьей фазы исследования. Контролировать их освоение будет Министерство здравоохранения.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Москве прошла третья фаза испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. На первом этапе исследования препарата участие в нем приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины.

Между тем в ВОЗ не увидели опасности в вакцинации детей и подростков от коронавируса.