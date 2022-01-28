Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 января 2022 11:18

Правительство направило более 300 миллионов рублей на исследования вакцины от коронавируса для детей

В испытниях примут участие 1 100 добровольцев
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Правительство направило более 300 миллионов рублей на исследования вакцины от коронавируса для детей

Правительство направило более 300 миллионов рублей на исследования вакцины от коронавируса для детей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство России направило научно-исследовательскому центру имени Гамалеи свыше 300 миллионов рублей на проведение исследований вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Как говорится в распоряжении на портале правовой информации, центр получит субсидии в размере 305 553,8 тысячи рублей. Исследование препарата «Спутник М» будет проводиться при участии 1 100 добровольцев.

Выделяемые кабинетом министров средства будут направлены на первую, вторую и начало третьей фазы исследования. Контролировать их освоение будет Министерство здравоохранения.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Москве прошла третья фаза испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. На первом этапе исследования препарата участие в нем приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины.

Между тем в ВОЗ не увидели опасности в вакцинации детей и подростков от коронавируса.