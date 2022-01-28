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Общество28 января 2022 11:22

Депутат Останина сообщили, что закон о полном запрете суррогатного материнства могут принять осенью 2022

По словам парламентария, в весеннюю сессию документ может не пройти
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Депутат Останина сообщили, что закон о полном запрете суррогатного материнства могут принять осенью 2022

Депутат Останина сообщили, что закон о полном запрете суррогатного материнства могут принять осенью 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять осенью этого года.

«Мы можем в весеннюю сессию не пройти ... В осеннюю», - приводит РИА Новости ответ парламентария на вопрос, когда в Госдуме собираются принять закон о полном запрете суррогатного материнства в стране.

Останина уточнила, что большой интерес к данной инициативе проявили глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и члены Общественной палаты РФ. «Женщинам, которые не могут иметь детей, (предлагается) бесплатная за бюджетный счет процедура ЭКО и второй способ - дети-сироты, которые нуждаются в усыновлении и материнской ласке», - отметила депутат.

Напомним, в декабре прошлого года в Госдуму внесли проект закона о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан. Парламентарии заявили, что документ защитит права детей, рожденных от суррогатных матерей.