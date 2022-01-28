Исследование: 88% россиян собираются путешествовать в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса Ozon Travel сообщили, что 88% собираются путешествовать в 2022 году, несмотря на пандемию.

Сообщается, что 15% россиян вообще перестали куда-либо ездить из-за боязни заразиться коронавирусом. Больше всего таких граждан оказалось в Москве (23%), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (21%), Санкт-Петербурге и Челябинске (по 16%), Нижнем Новгороде (15%), рассказывает издание "Газета.ru".

При этом отмечается, что каждый десятый не предпринимает никаких мер, чтобы обезопасить себя в поездке. Еще 32% участников опроса считают достаточным для защиты прививки от коронавируса, маски и санитайзера.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip перечислили самые теплые направления для отдыха в феврале. Так, самым бюджетным вариантом оказался Египет, рассказывает телеканал "360".

Сайт KP.RU проводил исследование и узнал, как пандемия повлияла на возможность россиян путешествовать. Большинство респондентов признались, что на них никак не повлияла пандемия, поскольку и до нее в путешествия они отправлялись не часто.