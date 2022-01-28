В Госдуме рассчитывают принять закон о запрете гомосексуальных сцен в кино во второй половине 2022 года

В Государственной думе допустили, что примут закон о запрете гомосексуальных сцен в кино во второй половине 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина допустила, что Госдума может принять закон о запрете гомосексуальных сцен в кино в июле или во время осенней сессии в 2022 году.

- Либо это будет июль - по возможности, либо осенняя сессия. Не так просты эти согласования. Это сложно, — цитирует слова Останиной РИА Новости.

Ранее Нина Останина сообщила, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять осенью этого года. Останина уточнила, что большой интерес к данной инициативе проявили глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и члены Общественной палаты РФ. Проект закона был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Парламентарии заявили, что документ защитит права детей, рожденных от суррогатных матерей.