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Общество28 января 2022 11:48

В Госдуме рассчитывают принять закон о запрете гомосексуальных сцен в кино во второй половине 2022 года

Согласования в данном вопросе "не так просты", отметили в думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Государственной думе допустили, что примут закон о запрете гомосексуальных сцен в кино во второй половине 2022 года

В Государственной думе допустили, что примут закон о запрете гомосексуальных сцен в кино во второй половине 2022 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина допустила, что Госдума может принять закон о запрете гомосексуальных сцен в кино в июле или во время осенней сессии в 2022 году.

- Либо это будет июль - по возможности, либо осенняя сессия. Не так просты эти согласования. Это сложно, — цитирует слова Останиной РИА Новости.

Ранее Нина Останина сообщила, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять осенью этого года. Останина уточнила, что большой интерес к данной инициативе проявили глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и члены Общественной палаты РФ. Проект закона был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Парламентарии заявили, что документ защитит права детей, рожденных от суррогатных матерей.