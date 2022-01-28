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Спорт28 января 2022 11:52

Даниил Медведев пробился в финал Australian Open, победив Стефаноса Циципаса

В финале россиянин сыграет с Рафаэлем Надалем
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Фото: REUTERS

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Australian Open, обыграв в полуфинале греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Как сообщает "КП-Спорт", продолжительность игры составила 2 часа 30 минут.

Второй ракетке мира понадобилось четыре сета, чтобы выбить соперника из розыгрыша престижного соревнования. Причем, в первых трех сетах была очень упорная борьба. Первый игровой отрезок не без труда остался за Медведевым – 7:6 (7:5), второй – за Циципасом – 4:6, третий – снова за Медведевым – 6:4.

В решающем сете российский теннисист не оставил своему оппоненту никаких шансов – 6:1.

Также Медведев отметился яростным обращением к судье, в котором возмутился по поводу того, что тот не обращает внимание на постоянные разговоры соперника с тренером.

В финале Медведев сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который пробился в финал турнира "Большого шлема" после победы над итальянцем Маттео Берреттини. Итоговый счет – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.