МИД ФРГ запретил бывшему послу Германии работать в «дочке» Nord Stream 2 AG

МИД ФРГ запретил экс-послу Германии работать в «дочке» Nord Stream 2 AG Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Германии запретило бывшему немецкому дипломату Дитеру Вальтеру Халлеру работать председателем наблюдательного совета в дочерней структуре Nord Stream 2 AG - компании Gas for Europe GmbH («Газ для Европы»). Данную информацию в пятницу, 28 января, подтвердил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

«Господин Халлер, согласно параграфу 105 закона о статусе федеральных служащих, проинформировал о своем намерении приступить к работе как госслужащий в отставке. Внутренняя проверка показала, что начало этой деятельности подпадает под запрет, поскольку может негативно сказаться на служебных интересах [ведомства]», - заявил представитель министерства.

Ранее издание Zeit сообщило, что бывший дипломат возможно прекратил исполнять свои обязанности из-за требования внешнеполитического ведомства. Дитер Халлер до 2018 года находился на дипломатической службе в системе Министерства иностранных дел Германии. Он также занимал пост немецкого посла в Саудовской Аравии. В декабре прошлого года дипломат, как сообщало издание, был приглашен на работу в наблюдательный совет дочерней структуры Nord Stream 2 AG, уведомив МИД ФРГ о своем желании принять предложение.