Израиль разрешил вакцинированным «Спутником V» россиянам сдавать тест на антитела в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля смягчили правила въезда в страну для россиян. Вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V». Теперь они могут сдавать тест на наличие антител в России.

«Туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ, могут заранее подать документы на сайте министерства здравоохранения Израиля и получить зеленый сертификат еще до вылета», – сказано на сайте Министерства туризма Израиля.

Уточняется, что тест должен быть пройден в одной из лабораторий, признанных еврейским государством.

Ранее Израиль разрешил иностранцам, вакцинированным «Спутником V», въезд в страну при наличии положительного серологического теста на антитела.

Сайт kp.ru писал о правилах въезда в Израиль и нужно ли туристам не проходит карантин.