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Здоровье28 января 2022 12:08

Израиль разрешил вакцинированным «Спутником V» россиянам сдавать тест на антитела в РФ

Ранее Тель-Авив разрешил привитым «Спутником V» въезд при наличии положительного серологического теста на антитела
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Израиль разрешил вакцинированным «Спутником V» россиянам сдавать тест на антитела в РФ

Израиль разрешил вакцинированным «Спутником V» россиянам сдавать тест на антитела в РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля смягчили правила въезда в страну для россиян. Вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V». Теперь они могут сдавать тест на наличие антител в России.

«Туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ, могут заранее подать документы на сайте министерства здравоохранения Израиля и получить зеленый сертификат еще до вылета», – сказано на сайте Министерства туризма Израиля.

Уточняется, что тест должен быть пройден в одной из лабораторий, признанных еврейским государством.

Ранее Израиль разрешил иностранцам, вакцинированным «Спутником V», въезд в страну при наличии положительного серологического теста на антитела.

Сайт kp.ru писал о правилах въезда в Израиль и нужно ли туристам не проходит карантин.