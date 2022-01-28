Объединение ПФР и Фонда соцстрахования может начаться 1 января 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) может произойти со следующего года. Такое заявление сделала глава социального комитета Совета федерации РФ Инна Святенко.

«Данная модель сможет вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас мы находимся в переходном периоде», - приводит РИА Новости слова сенатора, которая отметила, что объединение двух фондов «ни в коей мере не приведет к тому, что будут проблемы, связанные с новациями».

Святенко также заявила, что в течение текущего года деятельность двух фондов будет продолжаться в прежнем порядке, однако к 2023 году все задачи по объединению будут выполнены. По ее словам, в результате объединения ПФР и ФСС сократится управленческий аппарат и будет произведена оптимизация расходов фондов, но «будет сохранен человеческий капитал».

Напомним, еще в 2018 году Татьяна Голикова предложила объединить в один государственный внебюджетный фонд ПФР, а также Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.