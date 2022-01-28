Японские дипломаты сообщили, что пока не получали от России предложений по передаче останков Зорге

Правительство Японии пока не получало от России никаких предложений по передаче останков разведчика Рихарда Зорге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Японии в Москве прокомментировало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что дипломаты занимаются вопросом захоронения останков разведчика Рихарда Зорге. Как сообщили в японском посольстве, пока правительство страны не получало предложений по этой теме.

Рихард Зорге работал в Японии под прикрытием. Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии. Зорге был арестован в 1944 году и в том же году казнен. Его останки похоронены в братской могиле в Японии. Россия хочет добиться их захоронения на родине.

"Согласно ответу из Токио, на данный момент японское правительство не получало от российской стороны никаких предложений по передаче останков указанного лица, поэтому мы не можем комментировать детали", - сообщили в посольстве Японии в Москве РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, много времени мемориальная доска разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге на доме №47а по улице названной в честь него в Казани ни у кого не вызывала вопросов. Так было пока один из местных жителей не вчитался и понял, что там есть значительная ошибка.