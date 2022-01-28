Песков допустил, что число заболевших коронавирусом в РФ больше официального, так как многие не тестируются

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что в России нет абсолютно точной статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как многие граждане не тестируются.

- Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и возможно существенно больше, это очевидно. Поэтому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

По словам Пескова, в случае с «омикроном» в первую очередь Кремль и оперштаб ориентируются на количество занятых койко-мест в медицинских учреждениях и на имеющийся резерв.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 98 040 случаев COVID-19. Это максимум за весь период пандемии. В общей сложности зафиксировано 11 502 657 заражений. По данным на 28 января 2022 года, лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 23 994 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 13 976 случаев. Тройку замыкает Московская область — 8611 случаев. Кроме того, за сутки медики госпитализировали 14 046 человек и зафиксировали 673 летальных исхода. Еще 29 506 человек получили свидетельства о выздоровлении.