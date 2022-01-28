Россиян в Кении призвали быть осторожными в связи с угрозой терактов Фото: REUTERS

Посольство России в Кении призвало граждан РФ проявлять осторожность в связи с вероятностью террористических актов в африканской стране. Теракты, по информации диппредставительства, могут произойти в столице республики Найроби.

«В связи с обострением обстановки в области безопасности и имеющейся информацией о подготовке террористических актов на территории Кении призываем российских граждан избегать посещения мест скопления людей в Найроби, включая крупные торговые центры, а также округов Ламу, Килифи, Мандера, Ваджир и Гарисса», – сообщается в Facebook российского посольства.

Ранее посольства нескольких стран Евросоюза выступили с предостережениями в связи с готовящимися терактами в Кении. По информации дипмиссий, теракты могут быть организованы в предстоящие выходные в общественных местах, в частности в торговых центрах.