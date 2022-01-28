В Москве из антикварного магазина украли три редких игрушки, цена которых более миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве из магазина известного коллекционера Бориса Сумарокова в Театральном проезде украли антикварные игрушки. Преступник вынесли несколько образцов на сумму около 15 тысяч долларов. В пересчете на рубли сумма превышает один миллион.

Несмотря на то, что преступник попал в объектив камеры видеонаблюдения, установить его личность пока не удается.

Как стало известно сайту mk.ru, все случилось вечером 27 января. Около 23.00 61-летний коллекционер расставлял товар на витрине и обнаружил, что исчезла фарфоровая кукла, сделанная во Франции еще в 1870 года.

Убедившись, что игрушки нигде нет, коллекционер стал осматривать другие витрины. На них тоже недоставало товара: пропала французская музыкальная шкатулка с танцующей балериной 1890 года и талисман магазина – фигурка летучей мыши, которую произвели в Германии в 1950 году.

Бориса Сумарокова срочно вызвал в магазин продавцов, но те заверили, что ничего не знают. Замки на входной двери были исправны, а камер наблюдения внутри не оказалось.

Прибывшие на вызов полицейские проверили записи с окрестных камер и вычислили предполагаемого вора. В магазин он проник в ночь на 26 января. Примечательно, что преступник вскрыл замок, зашел внутрь, а обратно так и не вышел.

Попытались найти потайной выход из магазина, но его не оказалось, так что не исключено, что уличная камера дала сбой.

Ущерб коллекционер оценил в 15 тысяч долларов. Сейчас в истории разбираются полицейские.

Опознать преступника еще не удалось. Но коллекционер уверен, что вор действовал по наводке, так как в магазине много интересных вещей, но выбрал он именно данные экспонаты.

А вот продать похищенное будет крайне проблематично, так как антикварный рынок обладает своей спецификой и редкие изделия известны на пересчет. Так же как и их владельцы.

По факту кражи антикварных игрушек полиция начала проверку.