Лавров призвал власти Германии прекратить дискриминацию телеканала RT Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Германии отказаться от дискриминации телеканала RT в ФРГ. Эту тему он обсудил в телефонной беседе с главой германского МИД Анналеной Бербок.

«28 января по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Федеральным министром иностранных дел ФРГ А.Бербок… Были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений. Лавров в очередной раз призвал правительство ФРГ отказаться от дискриминационных действий в отношении канала RT на немецком языке», – сообщается на сайте МИД России.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы, связанные с предложениями по урегулированию иранской ядерной программы. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули безальтернативность дипломатической работы над восстановленеим подписанных в 2015 году в Вене договоренностей. Кроме того, Лавров и Бербок выразили поддержку совместной работы по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках «Нормандского формата».

Как писал сайт kp.ru, блокировка телеканала RT DE произошла 16 декабря - в день запуска канала, когда шла прямая трансляция эфира. Напомним, главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что канал должен был работать круглосуточно. Отмечалось, что новостные студии будут расположены в Москве и в Берлине, а смотреть можно будет новости, ток-шоу и документальные фильмы..