Из-за сильного снегопада в Москве городские службы приведены в повышенную готовность

Уборка снега будет проводиться круглосуточно, ее останавливать нельз Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие четыре дня столицу накроет снежная буря. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Снег будет идти большими зарядами», - уточнил Бирюков.

По его словам, из-за надвигающейся на столицу «белой армии» городские службы переведены в режим повышенной готовности.

«Уборка снега будет проводиться круглосуточно, ее останавливать нельзя, - подчеркнул заммэра. - За декабрь, январь - норма снега, которую мы ждали по средней статистике, была превышена в полтора раза. А в этом месяце - в 1,6 раза».

Зиму 2021-2022 в столице Бирюков оценил как достаточно сложную. По данным синоптиков, в этот раз максимальная высота снежного покрова в Москве достигала 46 сантиметров при норме для января 25 сантиметров.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства сообщили, что непогода в Москве продержится до вечера понедельника.

«В отдельных районах города общий прирост свежевыпавшего снега составит до 20 сантиметров», - отметили в Комплексе.

ЦИФРА

На уборку Москвы от снега планируют вывести около 12,5 тысяч единиц специализированной техники.