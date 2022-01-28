В Японии заявили, что Запад «пугает» молчание Путина о ситуации на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Журналисты японской газеты The Japan Times полагают, что отсутствие комментариев о ситуации на Украине со стороны президента России Владимира Путина «пугает» Запад.

- Удивительное молчание Путина на фоне украинской драмы отчасти призвано заставить Запад гадать о российских намерениях, — говорится в материале издания.

Авторы сравнили ситуацию с тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки, где Джо Байдену постоянно задают вопросы о вероятности «вторжения» России на Украину.

Японцы назвали молчание российского лидера «сигналом», но не уточнили, о каком именно «сигнале» идет речь.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что войны между РФ и другими странами не будет, если этот вопрос зависит от позиции Москвы. Он подчеркнул, что при этом российские власти не позволят «наступать» на их интересы и игнорировать их.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.