Мишустин призвал ФАС быстро реагировать на подорожание продуктов

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 28 января, встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским. В ходе диалога глава правительства призвал его продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания в стране.

Как отметил Мишустин, важно максимально оперативно реагировать на изменения цен.

"Важно максимально быстро реагировать на изменения ценовой ситуации и, конечно, продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания и делать это, конечно, системно", - приводит слова Мишустина ТАСС.

Премьер-министр также попросил Минсельхоз ежедневно обращать внимание на цены на продукты, чтобы держать ситуацию под контролем.

Как ранее писал сайт kp.ru, о своем желании повысить цены с 1 февраля объявили, в частности, производители безалкогольных напитков. Речь идет о газировке типа кока-колы и пепси-колы. Часть соков предположительно подорожает тоже.