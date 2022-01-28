Совбез Белоруссии заявил, что НАТО отрабатывает применение ракет у границ Союзного государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-воздушные силы Североатлантического альянса отрабатывают потенциальную возможность применения у границ Союзного государства России и Белоруссии крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками. Такое заявление в пятницу, 28 января, сделал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Глава государства обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства ... По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения», - заявил госсекретарь Совета безопасности республики, слова которого приводит агентство БелТА.

Напомним, накануне глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков заявил, что Вашингтон модернизирует ядерное оружие, размещённое в неядерных странах НАТО, а также привлекает данные государства к тренировкам по применению такого оружия против России, которая настаивает на возвращении всего американского ядерного оружия в США.