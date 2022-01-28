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Происшествия28 января 2022 13:23

Тело утонувшей в проруби на Крещение женщины нашли под Петербургом

Оно находилось примерно в километре от места трагедии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Тело утонувшей в проруби на Крещение женщины нашли под Петербургом Фото предоствлено очевидцами

Тело утонувшей в проруби на Крещение женщины нашли под Петербургом Фото предоствлено очевидцами

В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей в Крещенскую ночь в проруби, рассказали в Следственном комитете. Трагедия произошла на реке Оредеж в деревне Выра в Гатчинском районе.

По информации «КП-Петербург», тело утонувшей было найдено в четверг, 27 января, в 150 метрах от Рождественского моста и примерно в километре от проруби, в которую нырнула женщина. Уточняется, что оно находилось на глубине 120 сантиметров у правого берега реки.

Как писал сайт kp,ru, ночью 19 января под Петербургом 41-летняя Мария нырнула в необорудованную прорубь. На глазах у детей и мужа женщина, перекрестившись и зажав нос, ушла с головой под воду. Больше ее никто не видел - бурное течение тут же затащило Марию под лед.

Первым за женщиной нырнул ее супруг Дмитрий, но все попытки были безуспешны - в пределах видимости Марии уже не было. Не смогли найти ее и спасатели, которые двое суток ныряли в ту же купель в надежде достать тело.