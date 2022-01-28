Euractive: в НАТО предложили «оттаскать Украину за уши» за ненужные провокации

Представитель НАТО предложил «оттаскать Украину за уши» за ненужные провокации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В НАТО предложили «оттаскать за уши» Украину из-за ненужных провокаций, которые позволяют себе в Киеве. Об этом пишет портал Euractive, ссылаясь на высокопоставленный источник в альянсе.

По мнению собеседника портала, «было бы неплохо, если бы Запад «немного потаскал Украину за ухо», поскольку некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации», уточняет Euractive.

Также источник сообщил, что НАТО не давала разрешение странам Балтии поставлять оружие на Украину. Это сделали Соединенные Штаты Америки.

Ранее в постпредстве России при Организации Объединённых Наций (ООН) заявили, что Украину «наводнило» оружие Соединенных Штатов и НАТО. Там же отметили, что Вашингтон занимает деструктивную позицию по украинской проблеме. Российские дипломаты указали на то, что Вашингтон, «культивируя русофобию» среди американских граждан, а также «государств-единомышленников», заявляют о скоплениях российских войск, представляя это «как чуть ли не первопричину всех проблем». Как отметили в постпредстве, США «забывают уточнить», что говорят о российских силах на территории России.