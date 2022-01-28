Минцифры РФ считает, что запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IT-отрасли в стране Фото: Евгения ГУСЕВА

Минцифры РФ считает, что запрет на обращение криптовалют приведет к снижению темпов развития IT-отрасли, а также сделает ее неконкурентоспособной. Такое заявление в пятницу, 28 января, сделали в пресс-службе ведомства.

«В условиях, когда президентом и правительством созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли», - заявил глава министерства Максут Шадаев, отметив, что любое регуляторное ограничение в данной сфере вызовет отток профильных специалистов в другие государства.

Ведомство предложило сформировать необходимые меры по регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, а также обеспечению прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в данной валюты.

Как писал сайт kp.ru, в Центробанке РФ указали на тенденцию к ужесточению регулирования криптовалют в мире, отметив, что запреты в отношении криптовалют не помешают выводу средств россиян. Кроме того, регулятор заявил о необходимости декларировать полученные средства, уточнив, что у банка возникнет вопрос о легальном происхождении таких денег.