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Происшествия28 января 2022 13:43

Под Ульяновском совершил жесткую посадку военный вертолет

В результате инцидента один человек погиб и двое пострадали
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Под Ульяновском совершил жесткую посадку военный вертолет

Под Ульяновском совершил жесткую посадку военный вертолет

Фото: Архив "КП"

В Ульяновской области совершил жесткую военный вертолет Ми-8.

Как передает «КП-Казань», инцидент произошел неподалеку от поселка Дубки. Вертолет совершил посадку на лед реки во время выполнения планового полета. Вероятно, причиной происшествия стал техническая неисправность машины. Экипаж вертолета летел из аэропорта «Мулино» в Ульяновск.

Между тем ТАСС сообщает, что в результате происшествия один человек погиб и двое пострадали.

Как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года вертолет Ми-2 разбился в Удмуртии. Авария произошла под Ижевском недалеко от населенного пункта Чайковский. Вертолет проводил обследование нефтепровода. Пилот разбившегося судна жив, он вышел на связь с экстренными службами и сообщил, что на борту вертолета было два человека.

До этого на Камчатке потерпел крушение вертолет Ка-27, вылетевший для проведения тренировок.