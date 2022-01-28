Под Ульяновском совершил жесткую посадку военный вертолет Фото: Архив "КП"

В Ульяновской области совершил жесткую военный вертолет Ми-8.

Как передает «КП-Казань», инцидент произошел неподалеку от поселка Дубки. Вертолет совершил посадку на лед реки во время выполнения планового полета. Вероятно, причиной происшествия стал техническая неисправность машины. Экипаж вертолета летел из аэропорта «Мулино» в Ульяновск.

Между тем ТАСС сообщает, что в результате происшествия один человек погиб и двое пострадали.

Как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года вертолет Ми-2 разбился в Удмуртии. Авария произошла под Ижевском недалеко от населенного пункта Чайковский. Вертолет проводил обследование нефтепровода. Пилот разбившегося судна жив, он вышел на связь с экстренными службами и сообщил, что на борту вертолета было два человека.

До этого на Камчатке потерпел крушение вертолет Ка-27, вылетевший для проведения тренировок.