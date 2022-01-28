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Общество28 января 2022 13:46

Депутат Нилов предположил повышение части выплат при реорганизации ПФР

Так, по его мнению, могут вырасти выплаты по больничному и по уходу за ребенком
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Депутат Нилов заявил, что при реорганизации ПФР часть выплат для россиян могут вырасти

Депутат Нилов заявил, что при реорганизации ПФР часть выплат для россиян могут вырасти

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что при объединении Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единую организацию часть выплат для россиян может увеличиться.

"Граждане с точки зрения получения соответствующих выплат могут не волноваться. Если налогооблагаемая база повысится для выплат, которые сегодня определяют в фонде социального страхования, они даже увеличатся", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru

Так, по его мнению, могут вырасти выплаты по больничному и по уходу за ребенком.

Напомним, глава социального комитета Совета федерации РФ Инна Святенко заявила, что Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) может произойти со следующего года.

"Данная модель сможет вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас мы находимся в переходном периоде", - рассказала она.