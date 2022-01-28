Кошка Уиллоу Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден завел кошку в Белом доме. Об этом сообщила супруга главы государства Джилл.

- Встречайте Уиллоу! — написала женщина в социальной сети Twitter и поделилась несколькими снимками животного.

Телеканал Fox News полагает, что имя кошке было дано в честь малой родины первой леди — города Уиллоу-Гров.

Пресс-секретарь Джилл Байден Майкл Лароса рассказал, что первая встреча президентской семьи и кошки произошла еще в 2020 году в Пенсильвании. Животное прервало предвыборную речь Джо Байдена, выскочив на сцену.

Уиллоу станет первой кошкой в Белом доме за долгое время. Ранее там проживала кошка Индия, она умерла в 2009 году.

Напомним, в ноябре 2020 года Байден травмировал ногу, играя со своей собакой. В сообщении лечащего врача политика Кевина О'Коннора говорилось, что томография диагностировала у демократа переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Американская Академия ортопедической хирургии определила волосяные или стрессовые переломы как трещины. Для лечения Байдену необходимо в течение нескольких недель носить специальный ботинок - голеностопный ортез.