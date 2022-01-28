Компания Merck объявила об эффективности своего лекарства против штамма "омикрон" Фото: REUTERS

Фармацевтическая компания Merck в пятницу, 28 января, заявила, что ее препарат молнупиравир для лечения коронавирусной инфекций в ходе доклинических испытаний показал эффективность в борьбе с новым штаммом «омикрон».

Компания Merck разработала лекарство молнупиравир в сотрудничестве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Применение данного препарата в капсулах уже было одобрено в десяти странах.

«Данные шести доклинических испытаний ... показали, что молнупиравир - экспериментальный противовирусный пероральный препарат от COVID-19 - активно действует против варианта SARS-CoV-2 "омикрон" в лабораторных условиях», - говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что лабораторные исследования самостоятельно провели научные работники из институтов Чехии, Германии, Бельгии, Польши, Нидерландов и США. Исследование прошли на основе клеточного анализа.

В пресс-релизе отмечается, что впереди еще необходимо провести клинические исследования препарата для проверки эффективности против нового штамма коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее ученые назвали восемь эффективных при лечении «омикрона» препаратов. В ходе исследования клеточных культур специалисты выявили, к каким лекарствам «омикрон» и предыдущие штаммы коронавируса проявили чувствительность.