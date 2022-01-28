Просроченная задолженность россиян по ипотеке снизилась до минимальных с 2018 года 59,5 млрд рублей

Срок ипотечного кредитования в РФ в декабре обновил исторический максимум Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Центробанке сообщили, что просроченная задолженность россиян по ипотеке по итогам декабря 2021 года снизилась на 4,2%. Она составила 59,5 миллиарда рублей, что является минимальной суммой с июля 2018 года.

Как рассказали в Банке России в пятницу, 28 января, срок ипотечного кредитования в России в декабре 2021 года обновил исторический максимум, увеличившись почти на три месяца. Отмечается, что россияне берут кредит на жилье на срок до 21 года и 5 месяцев.

При этом ставка по рублевой ипотеке в России в декабре выросла до 7,81% с 7,59% месяцем ранее. Она находится на максимальном уровне с апреля 2020 года - тогда она составляла 8,42%.

Как ранее писал сайт kp.ru, Полная стоимость ипотечного кредита в декабре 2021 года выросла в среднем до 13,2%. Это максимум с 2014-2015 года. Такими данными пугают аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс».