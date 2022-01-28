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Общество28 января 2022 14:10

Сергей Зверев оштрафован на 20 тысяч рублей за поздний отчет о тратах во время выборов в Госдуму

Стилист сообщил, что отправил необходимые документы по почте за несколько дней до окончания срока, однако они не успели дойти
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Зверев

Сергей Зверев

Фото: Иван МАКЕЕВ

Судья мирового участка Тверского района Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 20 тысяч рублей за поздно сданный отчет о тратах во время выборов в Государственную думу.

- Суд назначил штраф 20 тысяч рублей, - приводит слова пресс-секретаря Тверского суда Москвы Ксении Розиной РИА Новости.

После суда Зверев пообщался с журналистами и сообщил, что отправил необходимые документы по почте за несколько дней до окончания срока, однако они не успели дойти. По его мнению, доставку документов замедлили расстояние между Москвой и Бурятией, а также пандемия коронавирусной инфекции.

Напомним, Сергей Зверев не прошел в Госдуму РФ. Свои голоса ему отдали 7,48% проголосовавших. Это позволило занять ему только третье место среди кандидатов. По данным ЦИК по избирательному округу в Бурятии первое место занял представитель партии «Единая Россия» Вячеслав Дамдинцурунов - министр спорта и молодежной политики республики.