НАТО не уверена в намерении России «вторгнуться» на Украину Фото: REUTERS

У НАТО нет точных сведений относительно намерений России «вторгаться» на Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на онлайн-конференции.

«Мы не знаем о намерениях России. Продолжаем считать, что дипломатия является лучшим решением и продолжаем посылать сигналы, что нападение на Украину будить иметь для России высокую цену», – сказал генсек НАТО.

Как отметил Столтенберг, Брюссель будет принимать решение в зависимости от развития ситуации вокруг Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от Украины, чтобы доказать Западу отсутствие планов «вторжения» в соседнюю республику.

В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Женеве с Блинкеном предупредил его о серьезных последствиях дальнейшего освоения американцами территории Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ ни для кого не представляет угрозы. Сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности».