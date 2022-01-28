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В мире28 января 2022 14:29

Украинская телеведущая Егорова публично поддержала Путина

Пост женщины в Facebook вызвал бурную реакцию со стороны украинских пользователей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
Снежана Егорова Фото: соцсети

Снежана Егорова Фото: соцсети

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила, что поддерживает президента России Владимира Путина.

- Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину, — написала она в социальной сети Facebook.

Пост вызвал бурную реакцию со стороны украинских пользователей. В частности, они посоветовали женщины покинуть Украину и указали на опасность подобных высказываний в стране.

В комментариях к посту появилась дочь телеведущей Стася. Она заявила, что не общается с матерью и жалеет, что зарегистрировала ее в социальных сетях.

Ранее в эфире украинского телеканала NTA журналист Виталий Портников заявил, что настоящий президент Украины – это Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По его словам, украинцы и россияне так и не стали разными народами, что подтверждается их любовью к одним и тем же фильмам и сериалам, которые они смотрят «в единой гармонии».