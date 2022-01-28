Вакцины китайской CanSino Biologics и британской AstraZeneca ожидают одобрения в России

Россия рассматривает две заявки иностранных производителей вакцин от коронавируса Фото: REUTERS

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассматривает две заявки иностранных производителей вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

"Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна", — сказал Медведев.

Сейчас заявки проходят стадию клинических испытаний. В российских СМИ полагают, что среди них - заявка на одобрение однокомпонентной китайской вакцины "Конвиденция" от CanSino Biologics. Российская компания "Петровакс" ранее заявляла, что может начать производство этого препарата на своем заводе в Подольске.

В декабре 2021 года Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьего этапа клинических испытаний "Конвиденции" (AD5-nCOV), которые показали высокий уровень безопасности и эффективности вакцины. Иммунитет участников исследования дал выраженный ответ, выработка антител началась после однократного введения.

Интересно, что заявка на регистрацию "Конвиденции" была подана еще осенью 2020 года, об этом, в частности, в своем интервью напоминал посол КНР Чжан Ханьхуэй, но на данный момент в РФ не одобрена ни одна зарубежная вакцина от COVID-19.

Эксперты считают, что процесс одобрения может быть ускорен после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине с 4 по 6 февраля в рамках наращивания сотрудничества стран в борьбе с ковидом.