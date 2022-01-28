Путин поручил доработать проект концепции внешней политики России Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил доработать проект концепции внешней политики страны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Такое решение глава государства принял после обсуждения документа с членами Совета безопасности РФ.

«Есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», – рассказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Как писал сайт kp.ru, в пятгницу, 28 января, Путин сообщил, что Министерство иностранных дел России подготовило проект концепции внешней политики страны с учетом изменений в международной политике. Данный документ относится к категории «документов стратегического планирования». По словам главы государства, российское внешнеполитическое ведомство в этом проекте учло последние изменения, произошедшие в мире за последние пять лет.