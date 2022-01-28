Глава NASA выразил надежду, что политические разногласия не помешают сотрудничеству с Россией в космосе

NASA планирует сотрудничать с Россией на МКС по крайней мере до 2030 года Фото: REUTERS

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассказал, что он думает о дальнейшем сотрудничестве с Россией в космосе.

Как отметил Нельсон в интервью CNN, он надеется, что политические проблемы, которые существуют между Россией и США, не помешают странам строить партнерские отношения за пределами Земли.

"Могут быть политические проблемы. Но когда дело доходит до нашей гражданской космической программы и нашего сотрудничества, [мы] никогда не сталкиваемся с проблемой, и я ожидаю, что так будет и впредь", - сказал Нельсон.

Как ранее писал сайт kp.ru, космический телескоп имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) или Джеймс Уэбб или просто Уэбб, как стали его называть, включил на 297 секунд свою двигательную установку и 24 января 2022 года максимально придвинулся к своему рабочему месту – в точку Лагранжа Лагранжа L2.