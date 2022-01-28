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Происшествия28 января 2022 15:14

Один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета в Ульяновской области

Мужчина скончался от полученных травм
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
В Ульяновской области один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета

В Ульяновской области один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство обороны России сообщило, что один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Это был один из членов экипажа. Остальные получили травмы различной степени тяжести.

- В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался, — цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

Остальных членов экипажа вертолетом доставили на ближайший аэродром, откуда их доставят в больницу.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 28 января, неподалеку от поселка Дубки. Вертолет совершил посадку на лед реки во время выполнения планового полета. Вероятно, причиной происшествия стал техническая неисправность машины. Экипаж вертолета летел из аэропорта «Мулино» в Ульяновск.

У вертолета дежурила бригада Ульяновской районной больницы. Дополнительно были направлены еще две бригады Центра медицины катастроф и Ульяновской районной больницы.