Один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета в Ульяновской области

В Ульяновской области один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство обороны России сообщило, что один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Это был один из членов экипажа. Остальные получили травмы различной степени тяжести.

- В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался, — цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

Остальных членов экипажа вертолетом доставили на ближайший аэродром, откуда их доставят в больницу.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 28 января, неподалеку от поселка Дубки. Вертолет совершил посадку на лед реки во время выполнения планового полета. Вероятно, причиной происшествия стал техническая неисправность машины. Экипаж вертолета летел из аэропорта «Мулино» в Ульяновск.

У вертолета дежурила бригада Ульяновской районной больницы. Дополнительно были направлены еще две бригады Центра медицины катастроф и Ульяновской районной больницы.