Один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета в Ульяновской области

В Ульяновской области один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Министерство обороны России сообщило, что один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Это был один из членов экипажа. Остальные получили травмы различной степени тяжести.
- В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался, — цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.
Остальных членов экипажа вертолетом доставили на ближайший аэродром, откуда их доставят в больницу.
Напомним, инцидент произошел в пятницу, 28 января, неподалеку от поселка Дубки. Вертолет совершил посадку на лед реки во время выполнения планового полета. Вероятно, причиной происшествия стал техническая неисправность машины. Экипаж вертолета летел из аэропорта «Мулино» в Ульяновск.
У вертолета дежурила бригада Ульяновской районной больницы. Дополнительно были направлены еще две бригады Центра медицины катастроф и Ульяновской районной больницы.