МИД РФ выступил за мирное решение противоречий между Киргизией и Таджикистаном

На границе Таджикистана и Киргизии произошла эскалация конфликта Фото: REUTERS

Российский МИД в пятницу, 28 января, распространил сообщение о произошедшем вооруженном инциденте на границе Таджикистана и Киргизии. Отечественные дипломаты заявили об обеспокоенности из-за эскалации.

"Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон", - говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты также сообщили, что приветствуют достигнутые в итоге договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении огня и отводе вооруженных сил от границ. В МИД призвали решать возникающие противоречия без применения силы, исключительно дипломатическим путем.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем 27 января на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран, сообщили представители Погранслужбы Киргизии. В ПС Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии рассказали о том, что обстановка на участке границы с Таджикистаном сейчас напряженная.