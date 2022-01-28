Столтенберг заявил, что НАТО необходимо восстановить дипломатические контакты с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен восстановить дипломатические контакты с Россией. Он подчеркнул, что развитие конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон.

Свое мнение Столтенберг высказал в пятницу, 28 января, в ходе интервью на "ЭхоМосквы".

"Несколько дней назад мы передали наши предложения РФ. И мы указали многие вопросы. Где мы могли бы найти общие интересы. Мы считаем, что нам надо возобновить дипломатические контакты. Ни в чьих интересах не состоит развитие нового конфликта", - заявил Столтенберг.

Он также прокомментировал возможное расширение НАТО. Как отметил генсек альянса, двери организации открыты, но если в них не хотят заходить - это решение нужно уважать.

"Что касается расширения и членства НАТО - двери открыты, но НАТО никогда не вынуждало ни одну из стран проходить через эти двери. Мы никогда не будем заставлять страны становиться членами НАТО, но мы будем уважать решения этих стран. Право всех наций выбирать собственную дорогу подписано в основополагающих документах. Это - основание нашей безопасности и стабильности", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО в ответе РФ на предложения по безопасности указала на сферы возможной работы - размещение ракет и прозрачность военной деятельности.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди союзников по альянсу есть некоторые разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Украине в настоящее время.