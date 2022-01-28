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В мире28 января 2022 15:53

Bloomberg: в Белом доме задумались о "побочных эффектах" от новых санкций против России

Среди таковых называется, в частности, нарушение глобальной цепочки поставок
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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"побочным эффектом" могут стать сбои в глобальных цепочках поставок

"побочным эффектом" могут стать сбои в глобальных цепочках поставок

Фото: REUTERS

Представители администрации США обсудили варианты возможных санкций против России с представителями крупнейших американских банков. Как сообщает агентство Bloomberg, в результате обсуждений в Белом доме обеспокоились негативными последствиями, к которым могут привести новые рестрикции.

Как сообщает источник новостного агентства в пятницу, 28 января, в течение недели члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные члены американской администрации беседовали с руководителями ряда крупнейших американских банков. Как сообщили представители власти финансовым гигантам, ограничительные меры против России могут обернуться негативными побочными эффектами.

Среди таковых называется, в частности, нарушение глобальной цепочки поставок.

Как ранее писал сайт kp.ru, новые санкции Соединенных Штатов против России будут эквивалентны разрыву отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ввести их в случае эскалации украинского кризиса предлагает США. Речь идет о сокращении дипломатических контактов и ограничениях в области экспорта сырья и оружия.