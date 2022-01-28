Зеленский заявил, что у него могут быть секреты от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет недопонимания с американским лидером Джо Байденом, однако могут быть от него секреты. Об этом он заявил в пятницу, 28 января, отвечая на вопросы журналистов.

В ходе пресс-конференции с представителями иностранных СМИ Зеленский получил вопрос о том, что он может знать, чего не знает Байден. Об этом пишет ТАСС.

"Я думаю, что у меня как у президента независимой страны могут быть свои секреты, так же как и у президента США", - заявил Зеленский.

Украинский лидер при этом подчеркнул, что недопонимания между ним и Джо Байденом нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, телефонные переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, состоявшиеся в четверг, 27 января, нельзя назвать успешными, считают журналисты CNN. По данным источника издания в украинском правительстве, беседа лидеров двух государств "прошла нехорошо". Стороны, в частности, не смогли сойтись в оценке угрозы "вторжения" России.