Сенатор Совфеда назвал законными возможные ответные меры из-за дискриминации RT DE

Блокировка телеканала RT DE произошла 16 декабря 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин заявил о возможности введения ответных мер в связи с дискриминацией телеканала RT DE в Германии. Сенатор подчеркнул, что эти меры, если они будут приняты, являются совершенно законными.

Блокировка телеканала RT DE в Германии произошла 16 декабря 2021 года - в день запуска канала, когда шла прямая трансляция эфира. Как сообщил Башкин РИА Новости, Россия может ответить на этот шаг.

"Эти меры сбалансированы и законны. Они продуманные и осторожные, но при этом чувствительные для наших оппонентов", - заявил Башкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Германии отказаться от дискриминации телеканала RT в ФРГ. Эту тему он обсудил в телефонной беседе с главой германского МИД Анналеной Бербок.