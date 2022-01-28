Минтруд предложил распространить выдачу больничных на россиян, работающих по гражданско-правовым договорам

Также предлагается установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования Фото: Мария ЛЕНЦ

Минтруд РФ предлагает установить установить единый круг застрахованных лиц. Это изменение позволит распространить выдачу больничных на россиян, работающих не только по трудовым, но и по гражданско-правовым договорам.

Как сообщает в пятницу, 28 января, пресс-служба ведомства, Минтруд планирует ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию. Он начнет действовать с 1 января 2023 года. Взносы на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование работодатели смогут уплачивать одним платежом.

Также ведомство планирует ввести еще ряд нововведений. Среди них создание единой предельной базы для пенсионного и обязательного социального страхования, а также объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы при сохранении льгот для предприятий.

Как ранее писал сайт kp.ru, в столице появилась возможность дистанционно открыть больничный, если у горожан появились признаки ОРВИ. Раньше его можно было оформить только на приеме у врача. С 28 января достаточно заполнить заявку с помощью электронной формы.