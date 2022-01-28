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Политика28 января 2022 17:15

Россия направила ноту в МИД Грузии из-за проведения антироссийской акции при посольстве Швейцарии

Инцидент произошел в среду, 26 января
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
26 января грузинская оппозиция провела антироссийскую политическую акцию у секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии

26 января грузинская оппозиция провела антироссийскую политическую акцию у секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия направила ноту в МИД Грузии в связи с инцидентом у российской секции интересов при посольстве Швейцарии в стране. Об этом рассказал заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Инцидент произошел в среду, 26 января. Грузинская оппозиция провела антироссийскую политическую акцию в непосредственной близости от здания секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Также в здании при этом неожиданно отключилось электроснабжение.

Как отметил Зайцев, в России с озабоченностью восприняли случившееся. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

"Направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве", - заявил Зайцев.

Российские дипломаты надеются, что подобных инцидентов не повторятся в дальнейшем.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия расширила список невъездных представителей ЕС. Об этом в пятницу, 28 января, заявил российский МИД на своем официальном сайте.