Зеленский ответил на приглашение главы МИД Лаврова приехать на переговоры в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение главы российского МИД Сергея Лаврова приехать в Россию на переговоры. Украинский лидер заявил, что вопрос был поставлен так, чтобы вторая сторона не согласилась.

Зеленский отметил, что Лавров позвал его в Россию, но при это отказался говорить на переговорах о вопросе Донбасса, так как он является внутренним.

"Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился… нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?", - сказал Зеленский журналистам в пятницу, 28 января.

Украинский президент подчеркнул, что готов встречаться с российской стороной и "не боится любого формата" переговоров.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать с Зеленским нормализацию росийско-украинских отношений, но что касается урегулирования в Донбассе - это Зеленскому надо адресовать к Донецку и Луганску.